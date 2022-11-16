Российские военные пожаловались, что их бросили в Украине. В Москве опровергают

Национальный центр управления обороной РФ назвал постановочным видеообращение российских военных из Смоленской области, в котором они рассказали об отступлении, пожаловались на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием.

«В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось», - говорится в заявлении НЦУО РФ, которое процитировали российские СМИ.

В Центре утверждают, что это обращение и другие подобные «ложные материалы о тяжелом положении российских военных в Украине распространяются в телеграм-каналах в «целях дискредитации деятельности ВС РФ».

В видеообращении военные из Смоленской области рассказывают, что их несколько недель перебрасывали из места в место, чтобы копать окопы, вооружены они при этом были автоматами Калашникова, винтовками Мосина и ручными противотанковыми гранатометами, пишет Meduza. Последним местом дислокации, говорят военные на видео, был левый берег Днепра, о том, что правый берег заняли украинские военнослужащие, им не сообщили.