Европарламент согласовал резолюцию: признать Россию спонсором терроризма

Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которую запланировано на следующую неделю. Об этом объявил депутат Европарламента Андриус Кубилюс, передают украинские СМИ.

По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строка: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.