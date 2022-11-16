Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:58

Его отговаривали выступать с этим заявлением, особенно на фоне неудачных для республиканцев промежуточных выборов в Конгресс. «Дорогой господин президент Трамп, пожалуйста, не выдвигайте свою кандидатуру вновь!» – умоляет его со страниц Washington Post известный колумнист Марк Тиссен. Аналогичные призывы десятками сыпались со страниц всех ведущих газет. «Попытка вернуться во власть говорит о его слабости», - пишет New York Times. А один из колумнистов газеты даже озаглавил свое эссе словами «Дональд Трамп полностью уничтожен».

Но все это как горох о стену. Трамп все же объявил о своем выдвижении на выборах 2024 года. Выступая в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, экс-президент заявил, что он единственный, кто достоин номинации от республиканской партии в 2024 году. «Вашингтонский истеблишмент хочет заставить меня замолчать, но ему не удастся этого сделать», - сказал Трамп. Но в 2024 году у него будет совершенно иная ситуация, чем в 2016 году, когда он победил. Тогда страна хотела перемен, уставшая от одних и тех же лиц и значительная часть избирателей сильно не любила Хиллари Клинтон. Но в 2020 году после четырех лет полного хаоса и безумства Трамп проиграл Джо Байдену 7 миллионов голосов и более 70 электоральных участков. И сейчас многие из его бывших сторонников считают, что он далеко не самое привлекательное лицо партии. Даже его бывший вице-президент Майк Пенс сказал в интервью АВС, что у «партии есть кандидаты получше». Сам Пенс также собирается баллотироваться, входя в тройку перспективных кандидатов.

Но главным претендентом на номинацию и на президентство от республиканцев является губернатор Флориды Рон де Сантис. Он выиграл на промежуточных выборах у своего соперника с преимуществом в полтора миллиона голосов и оторвал себе даже те избирательные округа, которые прежде голосовали за демократов. Де Сантис во время пандемии сделал свой штат свободным от всех возможных ограничений и не подчинился федеральным требованиям о ношении масок и социальном дистанцировании. Флоридцы оценили эту политику как свидетельство присущей Америке свободы. Трамп со свойственной ему агрессивностью начал атаковать даже Сантиса, придумывая ему разного рода обидные клички. Это особенно нелепо смотрелось на фоне того, что почти все кандидаты в Конгресс и в губернаторы, которых страстно поддерживал Трамп провалились. Самым позорным было поражение некоей Кари Лейк на пост губернатора Аризоны, которая всей душой поддерживала ложь Трампа о том, что предыдущие выборы у него были «украдены» демократами.

Еще до выборов в Конгресс рейтинг де Сантиса был на восемь процентов выше, чем у Трампа. А теперь после провала трамповских ставленников и значительно более скромными результатами у республиканцев число тех членов партии, которые хотят поддержать Трампа на выборах 2024 года составляет всего 35 процентов, сократившись с 78 процентов в октябре 2021 года. Республиканцы серьезно разочарованы итогами промежуточных выборов. Сенат остался за демократами, те, скорее всего, даже усилят там свое присутствие после дополнительных выборов в штате Джорджия и получат 51 место против 49. Палата представителей, как и предсказывалось всеми экспертами, досталась республиканцам, но с минимальным преимуществом: демократы получили там 211 голосов, а республиканцы преодолели требуемую планку в 218 голосов. Но это совсем не та «красная волна», которую обещала партия Слона. Конечно, теперь, имея минимальное большинство, республиканцы могут прикрыть комитет по расследованию участия Трампа в нападении на конгресс 6 января 2021 года и вместо этого начать процесс импичмента уже против Байдена под разного рода выдуманными предлогами. Нынешнему президенту, конечно, придется тяжело в последние два года в Белом доме, но никакой катастрофы для него нет.