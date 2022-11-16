Накануне Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила в Херсоне «камеру пыток». В СБУ утверждают, что российские военные держали в ней «местных патриотов, отказавшихся сотрудничать с врагом».

«Херсончан допрашивали и жестоко пытали. При осмотре пыточной камеры сотрудники правоохранительных органов обнаружили предметы, прямо свидетельствующие о следах пыток», - сказали в ведомстве.

В помещении на стене написано «Слава России!!! Слава Путину!!! Слава Шойгу!!!» На другой стене написана молитва.