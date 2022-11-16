Турция ограничит вывоз российской нефти через Босфор

Российским нефтяникам свободно получить страховку в рамках нового санкционного режима станет практически невозможно: с 5 декабря она будет доступна лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного «потолка».

С 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих российскую нефть, если они не имеют страхового покрытия. По данным Bloomberg, такой циркуляр турецкий Минтранспорт направил судовладельцам.

Санкции на страховые услуги станут практически тотальными. К ним присоединилась Британия, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

Турецкий чиновник из системы контроля за морскими перевозками подтвердил Bloomberg, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась. От нововведений, признал чиновник, пострадают танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае ЧП – например, разлития нефти. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов, подчеркнул чиновник.

Под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска, около 650 тысяч баррелей в сутки.