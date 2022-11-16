Кто обстрелял американскую военную базу в Сирии?

Военная база Green Village на северо-востоке Сирии, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил (Centcom) в Twitter.

Инцидент произошел 17 ноября в 21:32 по местному времени. По данным командования, никто не погиб и не пострадал, базе не был причинен ущерб. Военные расследуют обстоятельства произошедшего. Кто осуществил атаку, пока не известно.

В предыдущий раз базу обстреляли 18 сентября. По данным командования, в ее сторону запустили три ракеты диаметром 107 мм, четвертую нашли в 5 км от базы.

База Green Village находится в провинции Дейр-эз-Зор вблизи нефтяного месторождения. По данным CNN, в Сирии находятся около 900 американских военных, они дислоцированы на базе Эт-Танф (юг Сирии) и восточных месторождениях.