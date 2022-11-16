МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters.

За новую резолюцию проголосовали 24 государства, семь стран воздержались. Среди них Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. В то же время против резолюции проголосовали два государства – Россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в документе.