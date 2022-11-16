Генпрокуратура займется незаконными дровосеками

В Низаминском, Наримановском, Сабунчинском районах Баку, а также в Хачмазском и Агдамском районах Азербайджана установлены факты незаконной вырубки деревьев. Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, Государственная служба экологической безопасности министерства провела расследование по этому поводу.

Сотрудник Госслужбы Бахруз Мухаммедов сообщил, что проведена проверка деятельности компании Xəzər Construction XXI Əsr в Низаминском районе, ООО Sizin yurd в Наримановском районе, а также на территории, принадлежащей Севиндж Аслановой в Сабунчинском районе Баку, Чигали Юзбейли в Хачмазском районе, Бахтияру Гусейнову в Агдамском районе. По результатам проверки выявили, что на вышеупомянутых территориях вырублены деревья и нанесен ущерб природе на 72 тысячи 420 манатов. Составлен акт, собранные документы направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки вопроса.