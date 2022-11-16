Третий месяц протестов в Иране: уже пять смертных приговоров

На фоне не утихающих третий месяц в Иране протестов власти страны приговорили сразу нескольких участников демонстраций к высшей мере наказания – смертной казни.

BBC со ссылкой на сообщение активистов и представителей иранских властей пишет, что за последние два дня в столкновениях с иранской полицией погибли по меньшей мере семь участников акций. Если не считать еще шестерых убитых в провинции Хузестан неизвестными боевиками, открывшими стрельбу по толпе протестующих, которую сдерживала полиция. В общей сложности за два месяца массовых демонстраций в Иране в столкновениях с полицией и отрядами басиджей (полувоенным ополчением) было убито уже несколько сотен протестующих.

Иранские власти надеются, что показательные казни участников протестов поубавят у их соратников желание идти на конфликт с государственной машиной, отмечает BBC.

На данный момент наблюдателям известно о пяти приговоренных к смертной казни (все пять решений могут быть обжалованы).