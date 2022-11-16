Евросоюз: мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет свои войска

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет свои войска, однако Москва не демонстрирует признаков готовности к этому.

«Я боюсь, что Россия не готова к выводу войск, а пока она не выведет войска, мир будет невозможен, - сказал Боррель Reuters в Самарканде. – Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если хочет устойчивого мира».

Ранее в среду глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что сейчас, может быть, подходящее время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. «Для вас желательно вести переговоры в тот момент, когда вы сильны, а ваш противник слаб», - заявил Милли, выступая на брифинге в Пентагоне.