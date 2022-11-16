Трагедия в Газе: в огне сгорели более 20 человек

Не менее 20 человек погибли 17 ноября при пожаре в секторе Газа, сообщает палестинское агентство Wafa.

Пламя полностью охватило жилой дом в лагере беженцев Джебалия. В числе погибших много детей. Еще десятки людей пострадали при пожаре. Счет жертв продолжает расти. Вызванная на место пожарная команда не смогла спасти застрявших в горящем здании, но через некоторое время взяла под контроль пламя и потушила его. Причины возгорания пока неизвестны.

Израиль предложил палестинцам помощь в эвакуации раненых через контрольно-пропускной пункт «Эрез», но не получил ответа. В пятницу в Палестинской автономии объявлен национальный траур.