Офис Зеленского: война может закончиться до того, как Украина освободит все территории

Война может закончится еще до того, как ВС Украины освободят все территории. Так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, это может произойти, например, если украинские войска возьмут Луганск или Донецк.

В таком случае, говорит Подоляк, в российских элитах и обществе начнутся "необратимые процессы" и придёт понимание, что война проиграна.