Эйнулла Фатуллаев 04:25

Что же предусматривает «московский проект Рубена Варданяна»? С первого дня появления в знойный день в тени древнего карабахского платана основателя «русской Тройки» с сомнительным, если не сказать грязным олигархическим прошлым Рубена Варданяна заговорили о подготовке предстоящей зимой новой игры в русские горки на снежных холмах Карабаха. После второй карабахской войны для России в Армении и Карабахе сложилась патовая ситуация. Кремлю так и не удалось с помощью традиционных и испытанных за многие годы рычагов влияния сместить неугодного Пашиняна. Россия оказалась в весьма щекотливой и противоречивой ситуации: Кремль как бы присутствует в Армении и нагорной части Карабаха своими военными базами, однако день ото дня политическое влияние Москвы сужается и ограничивается активным вмешательством Запада, Турции и Ирана. А сегодняшняя Армения не вписывается в закостенелый, омертвелый образ привычного безмолвного вассала и прочного форпоста.

С другой стороны, в XXI столетии наличие ветхой и бесправной военной базы, к тому же опороченной унизительной украинской мясорубкой, вовсе не демонстрирует геополитическое превосходство. Кому нужна военная база в бозе почившей империи, если в один прекрасный день в соседних окопах всплывают интеллигентные силуэты пиндосов из враждебного Запада? Складывается еще одна абсурдная картина: Ереван призывает на границу с Азербайджаном в качестве третейского судьи не союзника из ОДКБ, а надежных партнеров из Евросоюза. Российские спецслужбы не только проспали «армянскую весну», но и позорно провалили несколько спецопераций по смещению Пашиняна: начиная с волны протеста нежданно-негаданно выпавшего из шинели Лубянки потертого Вазгена Манукяна, заканчивая бунтом пророссийских генералов осрамленной армии. А о ставке на инфантильного Ванецяна или попытке воскрешения доморощенных Кочаряна с Саргсяном история умалчивает… С лета 2021 года как в Москве, так и в Ереване и даже в Баку муссировались слухи о появлении третьей пророссийской силы. И злые языки поговаривали о неизбежном вступлении в большую армянскую игру лидера Союза армян России Ары Абрамяна. Однако появился не Абрамян. И не в Ереване. А проверенный в системе круговой поруки свой парень-рубаха Рубен Варданян. И не в Ереване – зоне неореваншизма США с ЕС, а в нагорной части Карабаха, в Ханкенди, в своей сталкерской зоне, с блокпостами российских войск. Украинская драма красочно показывает картину полнейшей деградации сценического искусства в политтехнологических лабораториях Лубянки. В этом удалось убедиться и во время освоения примитивного «плана Варданяна».

Дилетанты-сценаристы рассчитывают на эффект «взрывной волны Кочаряна» начала 1990-х годов. Когда бумажный тигр-«освободитель Арцаха» ворвался в большую армянскую политику через заднюю дверь, вначале подвинув во власти заблудшего в порочных связях с Западом Тер-Петросяна, а затем и вовсе свергнув неугодного России президента, готового подписать с Азербайджаном «вашингтонский план» карабахского урегулирования. Дежавю: где-то мы недавно слышали о «вашингтонском плане»! Чуть позже этот же бумажный тигр исподтишка, предательски пристрелил еще одного конкурента - Вазгена Саркисяна, причем в те самые минуты, когда выдающийся представитель американской дипломатии Строуб Толботт покидал Ереван с обнадеживающими вестями… Будучи полностью уверенным в скорой, неминуемой и закономерной победе в Украине, Кремль готовился к завершающему марш-броску в Карабахе, то есть в Южном Кавказе. Со дня окончания войны Россия выбивала почву нагорной части Карабаха из под ног и из сферы влияния Армении, но при этом не допуская туда и Азербайджан. Кремль изначально преследовал очевидную цель – создать в армянской части Карабаха сепаратистскую модель кавказского «Приднестровья», особую форму управления, подчиненную напрямую Москве.

Заржавевший чекистский крюк позволил бы Кремлю удерживать в подвешенном состоянии две республики в зоне своего влияния. Пашиняновский ставленник – Араик Арутюнян оказался слишком интеллигентным и непригдным для плохого образа лидера Приднестровья – он не свой, чужой, приплывший на гребне волны нелюбимого россиянами словосочетания - армянской революции. Поставили крест и на отморозке из игрушечного Совбеза - Виталике Баласаняне. Какой-то странный аскеранский окурок из подворотни. Так сказать, масштаб личности не тот. К тому же стоял вопрос привлечения финансовых ресурсов для вставания с колен обнищавшего, маргинализированного сепаратистского клочка. Москва не могла допустить функционирования прежней системы бюджетного финансирования из Еревана. Во-первых, в этом случае осталась бы зависимость от пашиняновской власти, которая формирует свой бюджет за счет западных денег. Во-вторых, зависимость от Еревана ослабила бы новую вертикаль – прямое подчинения Москве. Кремль десантировал своего, полностью повязанного, полукриминального олигарха с Рублевки, проверенного в черных сделках со Сбербанком, АвтоВазом, да и в привычных оффшорных схемах. Варданяну определили две задачи. Первая – задача-минимум, добиться обособления сепаратистского образования в границах российской зоны. Вторая, в случае выполнения миссии, ворваться на политическое поле Армении. Но в этом случае для укрепления мессианского образа Варданяна потребовалась бы новая победная война «восставшего из пепла Арцаха». Проклятая Украина! Недобитая бендеровщина спутала все карты. Спущенный на дырявом парашюте Варданян приступил к осуществлению первой задачи…

Накануне, Ильхам Алиев впервые, открыто и довольно жестко обозначил позицию Азербайджана – никаких переговоров с ненастоящим Варданяном, заброшенным из Москвы. Варданян – родом из Еревана, ни дня не проживший в Азербайджане, никак не связан с армянской общиной Карабаха. О чем Азербайджан будет разговаривать с хозяином «Гостиного двора»? Сразу же после беседы Алиева с европейцами, спустя считанные часы последовал оскорбительный выпад московского эмиссара. Похоже, Варданян примиряется к роли провинциального лидера – его канал охватывает ничтожные несколько тысяч читателей. За пределами Ханкенди и за коридорами Лубянки он точно никому не интересен. Выпад ненастоящего Варданяна – жалкое зрелище, низкопробная политическая солянка, косность и невежество. Самозванец-госминистр заявляет, что готов к прямым переговорам с Баку. Но этой выскочке из Рублевки прямым текстом было заявлено, что никто не сядет с ним за стол переговоров. Варданян бросается странными мыслями, которые теснятся в его воспаленном и разжиревшим мозгу бессвязными, полуосознанными обрывками. Он требует признать за «Арцахом статус субъекта» и начать «переговоры при международном посредничестве». Затем вошедший в сильное неистовство госминистр несет бред об умерщвленной Москвой же Минской группе ОБСЕ, напоминая о резолюции враждебного Кремлю Сената Франции. Странная картина вырисовывается. Резолюции Сената по Украине – фикция чистой воды, а вот по Карабаху – истина последней инстанции! Похоже, Варданян настолько потерял чувство реальности, что на мгновение позабыл, где он находится. Ведь российский гость расположился всего в нескольких километрах от города Шуша. Завтра же из Лубянки посоветуют Варданяну оглядываться, проезжая мимо крепостной стены под Шушой…