Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет всех стран

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и попросил всех соблюдать принцип невмешательства в дела других стран. Об этом он заявил на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Мы должны четко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств. Мы должны уважать путь развития и социальную систему, выбранные самостоятельно народами всех стран, уважать разумную озабоченность в сфере безопасности всех стран", - сказал Си Цзиньпин.

Он призвал решать все возникающие конфликты путем диалога и консультаций.