КНДР провела запуск в пределах экономической зоны Японии

КНДР в пятницу утром запустила межконтинентальную ракету, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо, сообщают зарубежные СМИ.

По оценкам Министерства обороны страны, при запуске по обычной траектории она может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Запуск был осуществлен в 10:14 по местному времени (05:14 по бакинскому времени), в 11:23 (06:23 по бакинскому времени) ракета упала, сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Он обратил внимание, что ракета находилась в воздухе 69 минут.