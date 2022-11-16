Республиканцы в США хотят проконтролировать выделение денег Украине

Члены Республиканской партии в Соединенных Штатах инициировали закон об аудите всех выделенных Украине денег. Об этом заявил старший корреспондент в американском парламенте Генри Роджерс в своем Twitter.

По его словам, республиканцы внесли законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств. Они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование Палаты представителей. Автором законопроекта стала Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».

Запрос распространяется на всю военную, гражданскую и финансовую помощь, предоставленную Украине при президенте Джо Байдене.