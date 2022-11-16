Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы, сообщают азербайджанские СМИ.

Гости также посетили Аллею шехидов, почтили память героических сыновей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение и восстановление суверенитета нашей страны, возложили цветы к могилам и венок к памятнику «Вечный огонь».

Затем гости с самой высокой точки Баку полюбовались видом на азербайджанскую столицу. Также их проинформировали об истории Аллеи шехидов и проводимых в нашей столице работах по благоустройству.