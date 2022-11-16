Турция ликвидировала одного из лидеров PKK

Бойцы турецкой разведки MIT нейтрализовали на севере Ирака одну из лидеров женских отрядов боевиков PKK Норшин Африн и еще четырех террористов. Об этом сообщает TRT Haber.

Операция прошла в иракском районе Гара, где турецкие силы проводят операцию «Коготь-замок». Известно, что нейтрализованная Норшин Африн была одним из руководителей боевиков Рабочей партии Курдистана, которые действовали против турецких военных в регионе и совершали нападения на территории Турции.

Было установлено, что она была членом военного совета HPG и YJA Star, а также действовала в качестве звездного офицера Gare YJA (Отрядов Свободных Женщин в структуре PKK – ред.). Турецкая разведка ликвидировала террористку и ее четырех телохранителей.