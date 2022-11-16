Должники Таги Ахмедова получили крупные сроки

Завершился судебный процесс по уголовному делу Гулу Мухтарова и Сахиля Абушева, обвиняемых в мошенничестве в отношении заместителя директора Института математики и механики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессора Солтана Алиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева Мухтаров был приговорен к 8 годам и 6 месяцам, Абушев – к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Таги Ахмедов через сотрудника НАНА, профессора Солтана Алиева выделил около 2 миллионов манатов Саадату Халилову, Гулу Мухтарову и Сахилю Абушову - те занимались мраморным бизнесом. Однако дела у предпринимателей не сложились, и погасить процентную задолженность они не смогли. Солтан Алиев признан потерпевшим по уголовному делу. Гулу Мухтаров работал оперуполномоченным в Бакинском городском управлении полиции. Уволившись из правоохранительных органов, устроился телохранителем Джахангира Гаджиева, экс-главы Международного банка.

Уголовное дело Гулу Мухтарова и Сахиля Абушева было отделено от дела Саадата Халилова. Халилову предъявили обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.