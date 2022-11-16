США скептически относятся к заявлению Ирана

Соединенные Штаты скептически относятся к заявлению о том, что Иран разработал гиперзвуковую ракету. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишут зарубежные СМИ.

Ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амирали Хаджизаде заявил, что Иран создал гиперзвуковую баллистическую ракету.

«Мы видели сообщения, подтвержденные и исходящие из Ирана, мы по-прежнему скептически относимся к этим сообщениям», - заявила Сабрина Сингх на пресс-конференции.

Гиперзвуковые ракеты могут летать по меньшей мере в пять раз быстрее скорости звука и по сложной траектории, что затрудняет их перехват.