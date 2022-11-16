По базе США в Сирии ударили ракетами

В Сирии ракетному удару подверглась военная база Соединенных Штатов Green Village, расположенная рядом с нефтяным месторождением Аль-Омар на юго-востоке страны. Об этом сообщили в центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Reuters.

Инцидент произошел 17 ноября в 21:30 по местному времени. По словам военных, жертв и разрушений удалось избежать. Армия США начала расследование инцидента.

«На базе находились коалиционные силы и гражданские лица. Инцидент способен подорвать с трудом заработанную стабильность и безопасность в регионе», - заявил представитель CENTCOM Джо Буччино.

Это не первая атака на базу Green Village. В конце октября ее обстреляли ракетами, запущенными с беспилотника.