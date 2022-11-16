Евросоюз заморозил российские активы на €68 миллиардов

Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

Основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд), сообщает издание. На Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.

При этом в отношении €33,8 млрд речь может идти о национальных резервах РФ, но точная цифра пока не сообщается.