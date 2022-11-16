В Минздраве встретились с главой Роспотребнадзора

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане российской делегацией во главе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека («Роспотребнадзор») Анной Поповой.

Выступивший на встрече министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между странами в сфере здравоохранения и медицинской науки. Было подчеркнуто, что отмечающая в этом году свое 100-летие российская эпидемиологическая школа, опыт и профессиональные традиции которой формировались десятилетиями, занимает одно из ведущих мест в мире.

Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, Теймур Мусаев подчеркнул, что ценные рекомендации российских специалистов внесли свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Азербайджане.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений.

Выразив благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, руководитель Роспотребнадзора предоставила подробную информацию о деятельности государственной службы, объединяющей в себе функции сразу нескольких министерств и ведомств России. Анна Попова выразила заинтересованность в поднятии на более высокий уровень сотрудничество Роспотребнадзора с Министерством здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, было подчеркнуто, что соглашения «О сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на территории приграничных природных очагов» и «О сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил (2005 г.)», подписанные сегодня между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сыграют важную роль в развитии межсекторального сотрудничества между нашими странами.