Госдеп: у кронпринца иммунитет в деле убийства журналиста Хашкаджи

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд из-за своей должности обладает юридической неприкосновенностью в судебном разбирательстве в рамках иска, поданного против него в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Об этом заявил Госдепартамент США, пишет Associated Press.

Невеста убитого журналиста Хатидже Дженгиз и основанная Хашкаджи перед смертью организация Democracy for the Arab World Now ("Демократия для арабского мира сейчас") подали в 2020 году иск против саудовского кронпринца в суд американского округа Колумбия. В связи с тем, что ответчиком указан Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который является иностранным должностным лицом, суд запросил у вашингтонской администрации ее мнение относительно данного дела.