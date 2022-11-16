Госдеп: у кронпринца иммунитет в деле убийства журналиста Хашкаджи
Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд из-за своей должности обладает юридической неприкосновенностью в судебном разбирательстве в рамках иска, поданного против него в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Об этом заявил Госдепартамент США, пишет Associated Press.
Невеста убитого журналиста Хатидже Дженгиз и основанная Хашкаджи перед смертью организация Democracy for the Arab World Now ("Демократия для арабского мира сейчас") подали в 2020 году иск против саудовского кронпринца в суд американского округа Колумбия. В связи с тем, что ответчиком указан Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который является иностранным должностным лицом, суд запросил у вашингтонской администрации ее мнение относительно данного дела.
"В соответствии с общими принципами премьер-министр бен Сальман Аль Сауд как действующий глава правительства обладает иммунитетом во время пребывания в должности", - говорится в письме, направленном американским Минюстом в суд. В документе Минюст изложил точку зрения Госдепартамента США.
Ведомство в своем заключении "не принимает во внимание суть настоящего иска и вновь заявляет о безоговорочном осуждении со своей стороны гнусного убийства Хашкаджи".
По словам экспертов, мнение Госдепа не имеет обязательной силы, решение о предоставлении иммунитета будет принимать суд.