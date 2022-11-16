Жителя Апшерона задержали за необычный «подарок»
Сотрудники МВД задержали ранее судимого жителя Апшеронского района 19-летнего Эльгюна Оджагвердиева, который подложил к двери чужой квартиры гранату «Ф-1» и гвоздику, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Отмечается, что инцидент произошел 13 ноября. Оджагвердиев хотел напугать своего знакомого, передав ему гранату и гвоздику в качестве подарка, но так как дверь никто не открыл, он оставил «подарок» у двери.
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