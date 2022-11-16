Официально: на «Северных потоках» произошла диверсия

На месте взрывов на газопроводах «Северный поток» следователи обнаружили «посторонние предметы» и следы взрывчатки. Об этом заявила служба государственной безопасности Швеции. Официальный пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Правоохранители подтвердили, что на «Северных потоках» произошла серьезная диверсия. Помимо этого, в ходе осмотра места происшествия следователи задокументировали сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов.