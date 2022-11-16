Гарибашвили пригласил Али Асадова посетить Грузию

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщили в Кабмине.

В ходе телефонного разговора главы правительств поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Тбилиси.

Было выражено удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-грузинского стратегического партнерства, построенного на прочном фундаменте многовековой дружбы, добрососедства и взаимоподдержки.

Была оценена роль контактов на высоком уровне и взаимных визитов между двумя странами в развитии азербайджано-грузинских отношений, в этой связи особо было отмечено значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре этого года.

В ходе телефонного разговора Асадов и Гарибашвили также затронули перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией в политической, экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили еще раз пригласил премьер-министра Али Асадова посетить Грузию в связи с очередным заседанием Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси в декабре текущего года. Была выражена уверенность, что визит будет полезным с точки зрения рассмотрения вопросов повестки дня азербайджано-грузинского сотрудничества.