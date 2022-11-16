Массовые беспорядки планировали устроить в день выборов в Казахстане

Правоохранители в Казахстане задержали семь человек по подозрению в планировании и организации «массовых беспорядков» во время президентских выборов, которые состоятся 20 ноября. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление казахстанских спецслужб.

«Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября текущего года», – говорится в заявлении правоохранителей.

Сообщается, что группа планировала организовать массовые беспорядки и напасть на здания административных и правоохранительных органов с оружием и зажигательными смесями. У задержанных конфисковали автомат Калашникова, нарезное ружье, гладкоствольные обрезы, боеприпасы и бутылки с зажигательной смесью, отмечается в сообщении.