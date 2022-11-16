«Кувалда возмездия» Кремля главная тема
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отказался вмешиваться в ситуацию с казнью бывшего заключенного и бойца «ЧВК Вагнер» Евгения Нужина кувалдой. Фадеев заявил, что во время военных конфликтов «всякое бывает». Сам он ситуацию не комментирует.
Знаете, есть ситуации, в которых как в капле воды отражается суть того или иного политического момента. Средневековая казнь Евгения Нужина, которому в прямом эфире разбили череп кувалдой, предварительно примотав его голову к наковальне – из таких «моментов истины».
Песков тоже отказался от комментария, сославшись на то, что это за ролик и насколько он соответствует действительности, цинично заметив: «Это не наше дело». А Путин и вовсе подписал указ, согласно которому из Совета по правам человека при президенте России исключено десять человек, которые на предстоящей встрече с ним собирались поднять вопросы о мобилизации, «дискредитации» и «фейках», а также об убийстве кувалдой.
А по версии Пригожина, казненного кувалдой зэка Нужина, напомню, что он был завербован в ЧВК «Вагнер» в одной из колоний, где отбывал 27-летний срок за убийство, на самом деле похитили американские спецслужбы. Они же и расправились с бывшим вагнеровцем.
Последний абзац этого заявления просто фееричен: «Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что в ЦРУ заранее знали о будущем госперевороте в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК «Вагнер» и создал условия для своей казни». То есть ЦРУ даже о вербовках заключенных в колониях лично Пригожиным заранее знало…
И тут самое время задать несколько вопросов: а давно внесудебные публичные средневековые казни стали в России нормальным явлением, которым еще и гордятся? И кому отныне можно казнить граждан России - только «Вагнеру» или какой-то расширенный перечень юридических и физических лиц существует? И не ли планируется введение военно-полевых судов с кувалдой в вооруженных силах РФ и Росгвардии?
Но перед тем, как на них ответить, спойлер – все возможно, не лишним бы было объяснить феномен Пригожина, а также его брата по разуму Кадырова. Нескончаемый пиар Пригожина, которого из «повара Путина», зарабатывающего на казенных «обеденных» подрядах и фабрике «троллей», превратили чуть ли не в военачальника и политика, кажется непонятным только на первый взгляд. Как на первый взгляд кажется непонятной вседозволенность Кадырова и созданных им силовых структур.
И Пригожин, и Кадыров – это детища Кремля. Вторжение в Украину стало глубочайшим разочарованием Путина в своей старой гвардии. Шойгу, Бортников, Патрушев, Нарышкин, Золотов – все они продемонстрировали ему свою безусловную лояльность. Но не могут обеспечить побед, без которых имидж Путина сразу поблек и скукожился. А тут вдруг раз – и на сцену выходят Пригожин и Кадыров. С конкретным предложением - посмотри, как мы можем решить проблему брожения, а, возможно, и предательства среди твоей вертикали. Быстро, качественно и эффективно.
И не очень дорого – просто допусти нас к бюджету армии и частично спецслужб. Своим видео с расправой над Нужиным Пригожин подал заявку на должность «кувалды возмездия», которая будет мозжить черепа не только прямых перебежчиков, но и нелояльных российскому президенту элит. Кто знает, может быть, в серии странных смертей высокопоставленных российских бизнесменов замешаны уже и структуры Пригожина? В нынешней России возможно все.
Есть и другая сторона происходящего. И Пригожин, и Кадыров – «надувные монстры». На их фоне тот же Медведев выглядит просто-таки рождественским дедушкой с мешком подарков. Поощряя подобное средневековье, Кремль пребывает в уверенности, что таким образом решает стратегические задачи – запугивает элиты, запускает среди них конкуренцию и вообще занимается своим излюбленным делом, то есть поддерживает баланс между правящими группировками. Но это не стратегия. Это тактика. В стратегию он уже проиграл и только усугубляет ситуацию.
Предложенное им видение многополярного мира, где «недобрые, но справедливые люди» кувалдами по голове причиняют справедливость, для всех остальных – для международного сообщества неприемлемо. И иметь дело с таким властителем могут либо только такие же – либо по крайней и настоятельной необходимости. Которая все больше сокращается. Мир Пригожиным не испугаешь – он и не таких людоедов на скамью подсудимых, а затем на виселицу отправлял.