Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:03

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отказался вмешиваться в ситуацию с казнью бывшего заключенного и бойца «ЧВК Вагнер» Евгения Нужина кувалдой. Фадеев заявил, что во время военных конфликтов «всякое бывает». Сам он ситуацию не комментирует. Знаете, есть ситуации, в которых как в капле воды отражается суть того или иного политического момента. Средневековая казнь Евгения Нужина, которому в прямом эфире разбили череп кувалдой, предварительно примотав его голову к наковальне – из таких «моментов истины».

Песков тоже отказался от комментария, сославшись на то, что это за ролик и насколько он соответствует действительности, цинично заметив: «Это не наше дело». А Путин и вовсе подписал указ, согласно которому из Совета по правам человека при президенте России исключено десять человек, которые на предстоящей встрече с ним собирались поднять вопросы о мобилизации, «дискредитации» и «фейках», а также об убийстве кувалдой. А по версии Пригожина, казненного кувалдой зэка Нужина, напомню, что он был завербован в ЧВК «Вагнер» в одной из колоний, где отбывал 27-летний срок за убийство, на самом деле похитили американские спецслужбы. Они же и расправились с бывшим вагнеровцем. Последний абзац этого заявления просто фееричен: «Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что в ЦРУ заранее знали о будущем госперевороте в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК «Вагнер» и создал условия для своей казни». То есть ЦРУ даже о вербовках заключенных в колониях лично Пригожиным заранее знало… И тут самое время задать несколько вопросов: а давно внесудебные публичные средневековые казни стали в России нормальным явлением, которым еще и гордятся? И кому отныне можно казнить граждан России - только «Вагнеру» или какой-то расширенный перечень юридических и физических лиц существует? И не ли планируется введение военно-полевых судов с кувалдой в вооруженных силах РФ и Росгвардии?