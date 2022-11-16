Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил две новые галактики, которые ученые называют одними из древнейших обнаруженных систем. Одна из них образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, а вторая через 450 млн лет после него. Об этом сообщили в американском космическом агентстве (NASA).

Первая галактика теперь претендует на звание старейшей из обнаруженных на данный момент, она может превзойти самую далекую галактику, сформировавшуюся спустя 400 млн лет после возникновения Вселенной. Ее несколько лет назад обнаружил телескоп «Хаббл».

Сейчас «Джеймс Уэбб» будет некоторое время наблюдать за галактиками в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить данные нового рекордсмена. По словам астрономов, эти галактики «прятались за пределами досягаемости «Хаббла», предшественника «Уэбба».