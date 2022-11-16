России не о чем говорить с США по Украине

В России опровергли обсуждение с американцами тем, связанных с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

«Нет, по Украине с ними просто не о чем говорить», - ответил российский дипломат на вопрос СМИ о контактах Москвы и Вашингтона по вопросу Украины.

По его словам, если украинская тема возникает в контактах, то «в жанре взаимного направления сигналов». «Диалога и, тем более, переговоров просто не может быть, учитывая радикальную противоположность позиций», - добавил Рябков.