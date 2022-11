За два дня до мундиаля Катар потребовал полного запрета продажи алкоголя на стадионах

The Times сообщает, что официальное объявление об этом ожидается сегодня, 18 ноября. Если одному из основных спонсоров ФИФА - пивоваренной компании Budweiser - действительно запретят продавать свою продукцию на стадионах, окажется, что международная федерация футбола нарушает одно из условий многомиллионного контракта.

Обсуждения этого вопроса еще продолжаются, но, по данным The Times, запрет стал вполне вероятен после вмешательства королевской семьи Катара. The New York Times отмечает, что главную роль в этом сыграл брат эмира Катара Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

Daily Mail уточняет, что на данный момент болельщики могут купить алкоголь в отелях, ресторанах, фанзонах (в определенное время) и возле стадионов, но не на самих аренах. Если же решение властей Катара вступит в силу, то пива не будет и около стадионов. На официальных площадках пинта пива будет стоить почти 12 фунтов (13,8 евро), посетители смогут купить не более четырех пинт на человека. Тех, кто все-таки напьется, будут отправлять в специальные "зоны трезвости", чтобы они пришли в себя.