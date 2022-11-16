Мишустин назвал число азербайджанских студентов в России

Прямые контакты между азербайджанцами и россиянами будут укреплять взаимоотношения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи в расширенном составе с президентом Ильхамом Алиевым.

«Мы и вчера отметили, что в Баку успешно функционируют наши институты - филиалы Московского государственного университета и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М Сеченова. В России обучаются более 11 тысяч студентов из Азербайджана. Такое развитие непосредственных связей между людьми, ознакомление с богатой историей, культурой и традициями укрепят наши взаимоотношения», - сказал Мишустин.