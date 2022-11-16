В Иране убили сотрудников КСИР и спецслужб

В иранской провинции Западный Азербайджан протестующие убили сотрудников Корпуса стражей исламской революции и Министерства безопасности страны.

АПА пишет, что накануне ночью в городе Бутан провинции Западный Азербайджан убиты в столкновениях с протестующими сотрудник Минбезопасности Мехди Иснаашари и член КСИР, личность которого не указывается. Идут поиски убийц.

Отметим, что в последнее время в Иране участились нападения на сотрудников правоохранительных органов со стороны протестующих. В частности, в городе Сенендедж протестующие нанесли смертельные ножевые ранения полковнику полиции.