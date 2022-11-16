Алиев и Зурабишвили обменялись поздравительными письмами

«Азербайджано-грузинские связи имеют древние традиции. Воля наших народов, которые исторически проживали в условиях дружбы, добрососедства и взаимопонимания и всегда поддерживали друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений. Вызывает удовлетворение то, что за минувшие 30 лет наши связи, основанные на взаимном доверии, развивались по восходящей и вышли на уровень стратегического партнерства.

Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение нашим связям с дружественной Грузией и настроены на их дальнейшее углубление», - говорится в письме Алиева.

В послании же Зурабишвили отмечается, что Грузия и Азербайджан сумели не только сохранить дружественные отношения, но и возвести их до уровня стратегического партнерства.

«Добрососедские отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Естественным результатом многочисленных трудностей, с которыми наши страны столкнулись до обретения независимости, является то, что Грузия и Азербайджан не только остались дружественными государствами, но и превратили эти отношения в стратегическое партнерство.

Как и 30 лет назад, когда наши страны делали первые шаги в качестве независимых и свободных государств, сегодня мир и стабильность на планете столкнулись с большими угрозами и вызовами. Стабильность и безопасность нашего региона представляют важное значение с точки зрения преодоления этих глобальных вызовов.

Верю, что благодаря нашим совместным усилиям мы превратим эти вызовы в возможности и будем способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Уверена, что Грузия и Азербайджан внесут большой вклад в укрепление безопасности и стабильности, а также экономического развития не только в нашем регионе, но и на глобальном уровне», - написала президент Грузии.