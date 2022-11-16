В Шекинском олимпийском спортивном комплексе при организации Министерства молодежи и спорта проходит «Фестиваль спорта-2022». В фестивале принимают участие около 200 спортсменов и 35 тренеров по 23 видам спорта.

Согласно программе, 14, 15 и 16 ноября для спортсменов были организованы развлекательно-образовательные мероприятия и мастер-классы. С 17 ноября они продемонстрируют показательные выступления на сцене, установленной в центре города.

Федерацию гребли на каноэ и гребле Азербайджана на соревнованиях представляют 5 спортсменов и 1 тренер. Также на выставке представлены академические лодки, каяки и каноэ. Гребной спорт вызывает большой интерес у местных жителей.

Завершится фестиваль 19 ноября. Основная цель – привить молодежи любовь к спорту и улучшить взаимодействие между спортсменами.