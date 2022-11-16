Кремль анонсировал визит Путина в Ереван
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводят российские СМИ.
«Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ», — сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности.