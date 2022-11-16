Иран отказался от французских автомобилей
Иран запретил ввоз французских автомобилей по причине «непрофессионального поведения французов в последние годы», заявил в четверг представитель правительства Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Омид Галибаф.
По словам Галибафа, за последние месяцы министерство не выдавало никаких лицензий на импорт французских автомобилей.
«Иран не позволит им (французам) оказывать давление на иранскую автомобильную промышленность и рынок с помощью санкций», - сказал чиновник.