Пашиняна вызвали на допрос

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросил Следственный комитет страны в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными лицами служебными полномочиями во время Второй Карабахской войны, сообщают армянские СМИ.

«В рамках данного уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен премьер-министр Пашинян», - заявили в Следственном комитете Армении.

Уголовное дело начали расследовать в мае 2022 года, семьи погибших армянских солдат многократно просили допросить Пашиняна.