«Российские элиты» об отступлении из Херсона: «Настоящую войну мы проиграли»

«Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию», - заявил изданию источник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Владимира Путина.

Отступление российских войск из Херсона стало очень болезненным для «российских элит». В то же время российское население уход из Херсона восприняло значительно спокойнее. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству РФ.

В политическом блоке администрации президента РФ Владимира Путина по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

В Кремле также надеются на резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставку Владимира Зеленского. На чем основаны такие ожидания - не уточняется. В Кремле также считают, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников «Медузы», в АП заметили, что в отличие от «элит» на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось.

«Общество почти не замечает этого, это ему не интересно. «Присоединение» Херсона не успели «продвинуть». Слава богу, это перекрыло мобилизацией. Сначала думали, что это плохо, а теперь, получается, несчастье помогло. Люди не загорелись Херсоном и поэтому легко принимают официальные объяснения, что его необходимо было оставить», - говорят источники.

Также представителей российского правительства и администрацию президента стала беспокоить «полная закрытость высшего руководства страны». «Гнетущее впечатление» в том числе произвели метания Кремля по «зерновой сделке», - сообщил источник издания. Несмотря на недовольство, выступать против Путина никто из собеседников издания не готов. Они просто хотят «чтобы все это скорее закончилось».