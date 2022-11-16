Гарибашвили надеется на углубление стратегического сотрудничества с Баку

«С удовлетворением хочу отметить, что Грузию и Азербайджанскую Республику объединяют образцовая дружба, стратегическое партнерство и добрососедские отношения. За этот период наши страны углубили тесное сотрудничество во многих важных сферах. Рад, что сложившиеся отношения между народами и правительствами, которые построены на прочном фундаменте, сегодня развиваются c успехом и новым воодушевлением.

Несомненно, мы не пожалеем усилий для дальнейшего углубления нашего образцового стратегического сотрудничества, основанного на наших общих целях, взаимной поддержке и интересах. Эта наша цель еще раз подтвердилась во время Вашего визита в Грузию.

Уверен, что отношения и сотрудничество высокого уровня между Грузией и Азербайджанской Республикой продолжатся, наше стратегическое партнерство будет играть важную роль в реализации наших совместных инициатив на двустороннем и региональном уровнях», - говорится в письме.