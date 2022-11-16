Москва хочет уговорить Запад подтолкнуть Украину к переговорам

В Кремле допускают возможность переговоров с западными странами. В Москве надеются, что это поможет посадить Украину за стол переговоров с РФ.

«Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.