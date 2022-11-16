Протестующие в Иране подожгли дом бывшего лидера Ирана Рухоллы Хомейни. Euronews сообщает, что эту акцию западные СМИ назвали в высшей степени символичной. Насколько сильно пострадало здание, расположенное к югу от Тегерана, неизвестно. На протяжении последних 30 лет дом Хомейни служил музеем.

Телеканал отмечает, что на этой неделе демонстрации прошли во многих иранских городах: так активисты отметили трехлетнюю годовщину подавления протестов против высоких цен на топливо.

За время столкновений протестующих с полицией погибли сотни людей. Среди убитых в последние дни есть девятилетний мальчик. В попытке покончить с массовыми акциями власти уже приговорили к высшей мере наказания нескольких участников демонстраций.