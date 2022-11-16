Яир Лапид приветствует открытие посольства Азербайджана в Израиле
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в своем твиттер-аккаунте поприветствовал решение парламента Азербайджана открыть посольство в Израиле.
«Приветствую решение азербайджанского парламента открыть посольство в Израиле. Азербайджан является важным партнером Израиля и домом одной из крупнейших еврейских общин в исламском мире. Решение открыть посольство отражает глубину отношений между двумя странами. Хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева и поздравить азербайджанский народ, который теперь впервые будет представлен в Государстве Израиль», - написал Лапид.