Обновленная Федерация баскетбола Азербайджана (ABF) продолжает свою активную деятельность, которая не ограничивается лишь мужским чемпионатом страны – Баскетбольной лигой Азербайджана (ABL). Помимо этого, вскоре начнутся соревнования еще в четырех лигах. И такое в истории азербайджанского баскетбола будет впервые.

Уже завтра начнется чемпионат в Женской баскетбольной лиге 3x3 (3x3 QBL) с участием восьми команд. В декабре стартует Любительская баскетбольная лига (HBL) и Студенческая баскетбольная лига (TBL). В них примут участие семь и восемь команд соответственно. Также в декабре стартует Детско-молодежная баскетбольная лига (UGBL), в которой примут участие команды разных возрастов среди мальчиков и девочек.

Как известно, матчи ABL проводятся в Спортивном центре «Серхедчи». Игры других лиг пройдут в залах Азербайджанского технического университета и Азербайджанского университета архитектуры и строительства.