У спецслужб Азербайджана появились вопросы к миллиардеру Фархаду Ахмедову срочно в номер, обновляется
Ряд азербайджанских СМИ распространил сообщение об обысках на даче миллиардера Фархада Ахмедова в Гейчайском районе.
Как сообщили haqqin.az источники в правительстве Азербайджана, у азербайджанских спецслужб, в частности, у Службы Государственной Безопасности, появились вопросы к Фархаду Ахмедову.
Информация о задержании миллиардера не соответствует действительности.
Отметим, что правительство США и ЕС ввели санкции в отношении Фархада Ахмедова в свете российской военной кампании в Украине.