Ряд азербайджанских СМИ распространил сообщение об обысках на даче миллиардера Фархада Ахмедова в Гейчайском районе.

Как сообщили haqqin.az источники в правительстве Азербайджана, у азербайджанских спецслужб, в частности, у Службы Государственной Безопасности, появились вопросы к Фархаду Ахмедову.

Информация о задержании миллиардера не соответствует действительности.

Отметим, что правительство США и ЕС ввели санкции в отношении Фархада Ахмедова в свете российской военной кампании в Украине.