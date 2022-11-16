В Крыму готовятся к наступлению Украины

Власти Крыма начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить полуостров от наступления Вооруженных сил Украины. При этом «основные меры безопасности» должны быть предприняты в Херсонской области, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщают российские СМИ.

«На территории Крыма, в том числе под моим контролем, проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», - сказал Аксенов на совещании с правительством республики.

Фортификационные сооружения - это окопы, траншеи, заграждения и прочие постройки, которые усиливают боеспособность войск. О том, что Россия начала восстанавливать старые и рыть новые окопы на севере Крыма перед отходом на левый берег Днепра и сдачей Херсона, на прошлой неделе сообщил аналитик OSINT Банджамин Питтет. «Они строят крепость», - отметил он.