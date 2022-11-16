Председателю партии запретили выезд из Азербайджана главное на этот час; + заявление МВД
В МВД прокомментировали новость о том, что председателю партии «Юкселиш» Анару Асадли запретили выезд из Азербайджана. Согласно сообщению пресс-службы министерства, данное решение принято на основании жалоб, поступивших от двух граждан.
«Дав лживые обещания, Анар Асадли отобрал у одного из них 150 тысяч, у другого – 10 долларов США. В МВД проводится расследование по этим жалобам. Ограничение на выезд Анара Асадли из страны связано с этим расследованием», - отметили в МВД.
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Председателю партии «Юкселиш» Анару Асадли запретили выезд из Азербайджана. Об этом сообщил сам Асадли.
«Сегодня у меня планировалась поездка в Анкару. Но в настоящее время мой выезд из страны запрещен Министерством внутренних дел. Нахожусь в аэропорту Гейдар Алиев. Руководство МВД уже проинформировано об этом», - сказал глава партии.
A.Асадли также сказал, что надеется, что это всего лишь бюрократическая ошибка: «Если это недоразумение не будет устранено в кратчайшие сроки, то СМИ и международную общественность известят об этом».