В МВД прокомментировали новость о том, что председателю партии «Юкселиш» Анару Асадли запретили выезд из Азербайджана. Согласно сообщению пресс-службы министерства, данное решение принято на основании жалоб, поступивших от двух граждан.

«Дав лживые обещания, Анар Асадли отобрал у одного из них 150 тысяч, у другого – 10 долларов США. В МВД проводится расследование по этим жалобам. Ограничение на выезд Анара Асадли из страны связано с этим расследованием», - отметили в МВД.