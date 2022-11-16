Госдеп: США уважают территориальную целостность Азербайджана

США с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, сказал представитель Госдепартамента США Кэмерон Миллард на встрече в Милли Меджлисе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

Согласно сообщению пресс-службы парламента, Миллард подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между США и Азербайджаном.

В ходе беседы было отмечено, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан создал новую реальность в регионе и выступает с новыми инициативами.

Кроме того, Сеидов и Миллард обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.