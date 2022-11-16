Макрон надеется на переговоры Украины и России при посредничестве Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на начало мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Китая. Он считает, что это может произойти в ближайшее время. Об этом французский лидер сказал в интервью Nikkei.

Макрон снова заявил о намерении сохранить каналы связи с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что после саммита G20 на Бали мировые лидеры поняли роль переговоров, в частности, лидер Китая Си Цзиньпин.

"То, что мы решили сделать с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно. Мы выразили это беспокойство... Поэтому я считаю, что полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества". Особенно от Китая о том, что мир необходимо восстановить", - сказал президент Франции.